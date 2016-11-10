В ОБСЕ рассказали о нарушениях на выборах в США
В ходе президентских выборов в США избирательные права не были гарантированы для всех граждан страны, заявила специальный координатор и глава краткосрочной миссии ОБСЕ на президентских выборах в США Кристин Муттонен.
По ее словам, есть граждане, лишенные возможности проголосовать из-за изменений избирательного законодательства и принятых решений по техническим особенностям процесса.
По последним данным, в выборах президента США приняли около 120 миллионов человек. Победу по числу выборщиков одержал республиканец Дональд Трамп, который вступит в новую должность 20 января 2017 года, сообщает «РИА Новости».
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