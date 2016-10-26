У ОБСЕ нет претензий к ДНР по условиям содержания подозреваемых и пленных

Посетивший места содержания в ДНР украинских пленных и подозреваемых в подготовке теракта подростков координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш не высказал претензий к условиям их содержания. Об этом сообщила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- Он убедился, что украинские военные содержатся в соответствии со всеми принятыми международным обществом нормами. Претензий к содержанию украинских военнопленных у господина Фриша нет. Также мы посетили следственный изолятор, в котором содержатся подростки, которые подозреваются в диверсионной деятельности на территории республики, и проверили условия их содержания. Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам Тони Фриш остался доволен условиями содержания подростков", — цитирует Морозову РИА «Новости».

По словам омбудсмена, у подростков есть возможность посещать спортивный зал, класс для обучения и комнату психологической разгрузки. В ближайшее время они напишут письма своим родственникам, которые будут переданы представителям международной миссии ООН, чтобы те, в свою очередь, доставили их адресатам.

Ранее сообщалось, что задержанные в ДНР украинские подростки признались в совершении диверсий. В частности, в феврале 2016 года они подорвали железнодорожный состав в Ясиноватой и получили за это 750 долларов от заказчиков, предположительно представлявших украинские спецслужбы.