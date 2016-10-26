ОБСЕ пока не рассматривает вопрос о введении полицейской миссии в Донбасс
Спецпредставитель председателя ОБСЕ на минских переговорах Мартин Сайдик заявил, что на заседании Контактной группы в среду, 26 октября вопрос о введении вооруженной миссии ОБСЕ в зону конфликта не обсуждался.
Вместе с тем Сайдик подчеркнул, что обе стороны проявили заинтересованность в скорейшем разведении сил в Донбассе и рассматривают этот шаг как кредит доверия.
- Полное и всеобъемлющее прекращение огня очень бы этому способствовало, - цитирует Сайдика ТАСС.
По словам спецпредставителя председателя ОБСЕ, уже можно считать состоявшимся факт разведения сил в районах Золотого и Петровского, хотя доступ наблюдателей ОБСЕ в эти районы затруднен. Сейчас же стороны обсуждали возможность разведения сил в районе Станицы Луганской.
Ранее полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов объяснил, что введение полицейской миссии ОБСЕ может состояться только после создания зон безопасности в местах разведения сил в Донбассе.
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