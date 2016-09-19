ОБСЕ отметили "вялотекущий" режим выборов в РФ

Глава делегации Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ на выборах в Госдуму Мариэтта Тидей отметила вялотекущий характер предвыборной компании на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на СМИ.

Она также отметила, что общественность не проявили заинтересованность. И это связано с тем, что среди кандидатов «не было реальных политических альтернатив».

Я надеюсь, что скоро появятся новые политические альтернативы, и общественность в большей степени будет задействована в этом процессе», — сказала представитель ПА ОБСЕ на пресс-конференции по итогам голосования в РФ.