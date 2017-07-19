Общественники предложили метод борьбы с должниками за ЖКУ

В Общественной палате (ОП) России предлагают бороться с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги путем продажи их квартир за долги.

Первый зампредседателя ОП по ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что задолженность с таких людей взыскать сегодня непросто, даже если она признана судом. Усиление мер платежной дисциплины помогает мало. Она также добавила, что судебные приставы занимаются взысканием таких долгов весьма неохотно, сообщает РИА «Новости».

По словам Разворотневой, зачастую злостными неплательщиками являются либо асоциальные элементы, либо, наоборот, обеспеченные люди, образованные и имеющие положение в обществе. Они прекрасно понимают, что при нынешнем законодательстве их «никто платить не заставит».