Общественники предложили метод борьбы с должниками за ЖКУ
В Общественной палате (ОП) России предлагают бороться с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги путем продажи их квартир за долги.
Первый зампредседателя ОП по ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что задолженность с таких людей взыскать сегодня непросто, даже если она признана судом. Усиление мер платежной дисциплины помогает мало. Она также добавила, что судебные приставы занимаются взысканием таких долгов весьма неохотно, сообщает РИА «Новости».
По словам Разворотневой, зачастую злостными неплательщиками являются либо асоциальные элементы, либо, наоборот, обеспеченные люди, образованные и имеющие положение в обществе. Они прекрасно понимают, что при нынешнем законодательстве их «никто платить не заставит».
Следующая новость «Мегафон» сделал скидку клиенту до 3000 года
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии