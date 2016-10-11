Общественная палата запустила #МарафонДобрыхДел

Общественная палата Россия совместно с «Роспатриотцентром», «Ассоциацией волонтерских центров» и «Российским фондом мира» запускает всероссийскую акцию «Марафон Добрых Дел».

Акция будет проходить до 3 ноября. Чтобы принять участие в акции, желающим необходимо зарегистрироваться на сайте добродела.рф, после чего на электронный ящик будет прислано письмо с первым заданием.

Всего участникам предстоит выполнить пять добрых дел, а победитель акции в качестве приза получит два билета в любую точку России.