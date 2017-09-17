Общественная палата обеспокоилась изменениями в порядке медосмотров детей

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая выразила обеспокоенность изменениями в порядке прохождения детьми медосмотров.

Гурцкая считает, что процедуры диагностики детских заболеваний, исключенные из перечня бесплатного медицинского обследования, необходимы всем детям и нельзя делать их платными, пишет «РИА Новости».

Она сказала: «Я не понимаю, как можно убрать флюорографию из диспансеризации? Мы что, победили окончательно туберкулёз? Или какой смысл в государственной программе профилактики диабета, если теперь анализ сахара в крови также становится необязательным?»

В соответствии с приказом министерства здравоохранения, с 1 января 2018 года в детских образовательных учреждениях отменяются исследования уровня глюкозы в крови, УЗИ сердца и флюрография легких.