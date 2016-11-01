Общение в сети продлевает жизнь
Наблюдения за жизнью 12 миллионов пользователей сети представили, что люди, которые активно пользуются соцсетями, живут в среднем дольше, что, наверное, связанно с повышенной социальной активностью и поддержанием связей с "внешним миром"
Онлайн-общение, похоже, является полезным для здоровья, в особенности если оно не идет в ущерб оффлайн-общению и тесно взаимодействует с ним. Только самые крайние случаи, в которых люди проводят всю жизнь в онлайне, не общаясь с "внешним миром", оказались связаны с сокращением длительности жизни", сообщает «ФАП»
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