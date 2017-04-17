Общедомовые нужды могут исключить из платежек за коммунальные услуги

Торгово-промышленная палата обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением исключить оплату общедомовых нужд из платежек за коммунальные услуги.

В документе, подписанном президентом палаты Сергеем Катыриным, говорится, что оплата общедомовых нужд ведет к двойной оплате части коммунальных услуг.

Кроме того, в письме отмечается, что необходима «обязательная установка счетчиков на вводах инженерных систем в многоквартирных домах и во всех помещениях многоквартирных домов», сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении нормы, регулирующей начисление платы за общедомовые нужды. Так, потребление коммунальных ресурсов для содержания подъездов ограничено нормативом, но при установке счетчиков плата рассчитывается на основе реальных показаний. Превышение норматива возможно только при принятии такого решения на общем собрании собственников.

Строка «общедомовые нужды» была призвана компенсировать разницу между показаниями приборов учета ресурсоснабжающей организации и фактически потребленными собственниками коммунальными услугами, учтенными по индивидуальным счетчикам или рассчитанными на основании нормативов потребления.