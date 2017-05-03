При обрушении тоннеля в Китае погибли 12 рабочих
В китайской провинции Гуйчжоу обвалился строящийся железнодорожный тоннель. Жертвами инцидента стали 12 человек.
Согласно данным СМИ, в тоннеле находились 24 человека. Однако половину из них спасатели сумели извлечь из-под обломков живыми. Они госпитализированы.
На месте инцидента продолжают работать спасатели и медики. Предполагается, что причиной обрушения стал взрыв газа, сообщает Nation News.
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