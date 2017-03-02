Обрушение тоннеля в Москве привело к жертвам
На 23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве произошло обрушение конструкций в строящемся тоннеле, в результате чего один человек погиб и еще один может находиться под завалом.
Ширина тоннеля составляет 20 метров, а его длина — 500 метров, авария произошла на площади в 40 кв. метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
При обрушении конструкций с жидким бетоном погиб человек, и еще один человек не найден, рассказал источник агентства со ссылкой на представителей руководства стройки.
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