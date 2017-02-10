В образовательные стандарты России включат экологию

Глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился включить в образовательные стандарты экологическую тематику.

Он отдал соответствующее распоряжение главам Минобрнауки и минприроды Ольге Васильевой и Сергею Донскому, а также министру Михаилу Абызову, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт кабмина. При этом премьер попросил их учесть современные приоритеты мирового сообщества в данной области.

В частности, при подготовке своих предложений министры должны учитывать повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, Парижское соглашение 2015 года и обязательства России в сфере противодействия изменению климата.

Экологическая тематика будет внесена в образовательные стандарты во исполнение поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания в Госсовете на тему экологического развития страны.