В образовательные стандарты России включат экологию

Глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился включить в образовательные стандарты экологическую тематику.

Он отдал соответствующее распоряжение главам Минобрнауки и минприроды Ольге Васильевой и Сергею Донскому, а также министру Михаилу Абызову, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт кабмина. При этом премьер попросил их учесть современные приоритеты мирового сообщества в данной области.

В частности, при подготовке своих предложений министры должны учитывать повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, Парижское соглашение 2015 года и обязательства России в сфере противодействия изменению климата.

Экологическая тематика будет внесена в образовательные стандарты во исполнение поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания в Госсовете на тему экологического развития страны.

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