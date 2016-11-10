ООН обратилась к Минобороны РФ с просьбой увеличить гуманитарные паузы в Алеппо

Министерство обороны РФ получило письмо за подписью главы гуманитарной миссии ООН в Сирии, в котором содержится просьба увеличить продолжительность гуманитарных пауз в Алеппо. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

- Данные предложения мы получаем уже не в первый раз. И всякий раз это выглядит как попытка найти новую причину срыва доставки гуманитарной помощи от ООН жителям города Алеппо, - цитирует Конашенкова ТАСС.

По словам генерал-майора, российская сторона будет устраивать гуманитарные паузы в Алеппо для помощи мирному населению, а не для того, чтобы террористы могли восстановить свою боеспособность.

- Безусловно, гуманитарные паузы нужны. Но удлинять их просто так, не для оказания реальной помощи мирным жителям, а чтобы террористы смогли получше восстановить свою боеспособность, полагаем контрпродуктивным и противоречащим здравому смыслу, - заявил Конашенков.