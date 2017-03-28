Обращение к лидерам России и США с Германией в ДНР подписали 317 тысяч человек

В ДНР продолжается сбор подписей под обращением к лидерам России, США и Германии Владимиру Путину, Дональду Трампу и Ангеле Меркель с просьбой положить конец геноциду населения Донбасса со стороны украинских властей. По состоянию на 28 марта петицию подписали более 317 тысяч граждан ДНР.

- По состоянию на утро 28 марта совместное обращение председателей Народных Советов ДНР и ЛНР к мировым лидерам подписали 317019 жителей Донецкой Народной Республики, — сообщили Донецкому агентству новостей в пресс-службе республиканского парламента.

Ранее, 31 января председатели Народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко обнародовали совместное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на украинское руководство и остановить геноцид в Донбассе.