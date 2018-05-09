Оборонные предприятия РФ попали под новые санкции США

Российские оборонные предприятия попали под новые санкции США.

Согласно документу, опубликованному в Федеральном реестре США, Вашингтон ввел санкции против российских, иранских, северокорейских и китайских структур, а также организаций из Турции и Саудовской Аравии за нарушение национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения.

Предполагается, что ограничительные меры введут на два года с момента вступления решения в силу.

Под санкции попал учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, научно-производственный концерн БАРЛ.

В Вашингтоне утверждают, что данные организации в той или иной мере помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты, сообщает «РИА Новости».

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