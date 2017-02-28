На оборонном заводе в Сербии произошел взрыв боеприпасов
Жертвой взрыва на оборонном ремонтно-техническом заводе города Крагуевац в Сербии стал один человек, сообщила пресс-служба Минобороны страны.
Как уточняется в сообщении, еще трое человек пропали без вести, 25 военнослужащих и сотрудников МВД ранены.
Первый взрыв произошел около полудня по местному времени, через некоторое время последовал второй. После взрыва боеприпасов начался пожар в одном из цехов завода, сообщает «РИА Новости».
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