На оборонном заводе в Сербии произошел взрыв боеприпасов

Жертвой взрыва на оборонном ремонтно-техническом заводе города Крагуевац в Сербии стал один человек, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Как уточняется в сообщении, еще трое человек пропали без вести, 25 военнослужащих и сотрудников МВД ранены.

Первый взрыв произошел около полудня по местному времени, через некоторое время последовал второй. После взрыва боеприпасов начался пожар в одном из цехов завода, сообщает «РИА Новости».