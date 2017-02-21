Оболочка воздушного шара Конюхова стала для его последователей талисманом

С 4 по 11 марта в Тульской области на базе отдыха "Берлога" пройдут межрегиональные соревнования воздухоплавателей "В погоне за солнцем-5". Организаторами события выступили ТРОО «Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области» и Комитет по спорту и молодежной политики региона.

На сегодняшний день, за звание сильнейших вызвали побороться уже 16 человек. Все они соответствуют главному требованию организаторов конкурса - минимальный налет не менее 35 часов. Помимо этого, каждый желающий принять участие в соревновании должен предоставить организаторам действительные на дату проведения Кубка свидетельства пилота, регистрации воздушного судна, а также сертификат летной годности воздушного судна и подтверждение страховки пилота и аэростата на ущерб третьим лицам в соответствии с Воздушным кодексом РФ. В самой кабине допускается присутствие не более двух человек.

При этом, никаких существенных ограничений на "ручную кладь" (за исключением стандартного списка запрещенных предметов) правилами соревнований не установлено, чем и воспользовался один из участников грядущего испытания. "Возьму с собой стандартно аптечку, что-нибудь перекусить и еще один необычный сувенир - кусочек воздушного шара, на котором Федор Конюхов облетел вокруг Земли", - поделился с "Русской Планетой один из участников, пожелавший пока (до победы) не раскрывать своего имени. Пилот также указал, что еще ребенком внимательно следил за путешествиями Конюхова и решение об участии в соревновании принял во многом благодаря его впечатляющему тройному рекорду летом прошлого года.

Тогда, напомним, Федор Конюхов в одиночку и с первой же попытки облетел на воздушном шаре "Мортон" вокруг Земли за рекордные 11 суток и 4 часа. Сама высокотехнологичная оболочка шара моментально стала "трофейной" и каждый желающий теперь может приобрести себе этот уникальный сувенир-талисман, равно как и оставить на сайте "Русской Планеты" добрые пожелания рекордсмену Конюхову, который уже готовится к покорению стратосферы - старт нового подвига запланирован на конец лета нынешнего года.