ФАС обнаружила в ОПК иностранное оборудование под видом российского

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы и Генеральной прокуратуры проводят проверку реализации политики импортозамещения при поставках техники на оборонные предприятия.

Об этом сообщает «Коммерсант».

В антимонопольном ведомстве нашли случаи, когда отечественные компании приобретали иностранное оборудование, переклеивали лейблы и затем продавали его в ОПК под видом российского.

- Выявлены случаи, когда зарегистрированные на территории РФ хозяйствующие субъекты приобретают товары импортного производства и, не производя с ними каких-либо значимых технологических операций, фактически ограничиваясь разборкой-сборкой, заменой этикеток или русификацией, реализуют их в рамках государственного оборонного заказа под видом товаров, произведенных в РФ, - говорится в письме заместителя руководителя ФАС Максима Овчинникова в Минпромторг от 18 августа, с которым ознакомилась газета.

В ФАС подтвердили, что таая провера действительно проводится.

В Генпрокуратуре также заинтересовались тем, как компании реализуют импортозамещение.