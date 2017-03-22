АР обнаружил зависимость бывшего главы предвыборного штаба Трампа от Дерипаски

Более десяти лет назад руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску. С таким утверждение выступило агентство Associated Press.

По данным агентства, Манафорт разработал «амбициозную политическую стратегию по подрыву антироссийской оппозиции в бывших советских республиках», - сообщает ТАСС.

По мнению АР, подобная деятельность, «похоже, противоречит утверждениям администрации Трампа и самого Манафорта о том, что он никогда не работал в интересах России».

Согласно данным AP, Манафорт предложил «конфиденциальный стратегический план в июне 2005 года, который был нацелен на оказание влияния на политику, бизнес и освещение в СМИ внутри США, в Европе и в бывших советских республиках в пользу Москвы, несмотря на то, что американо-российские отношения при тогдашнем президенте Джордже Буше ухудшались».

Манафорт представил эти планы российскому алюминиевому магнату Олегу Дерипаске, с которым Манафорт в конце концов подписал контракт на сумму в 10 миллионов долларов в год, начиная с 2006 года.

AP ссылается на свидетельства неназванных источников, знакомых с платежами, которые получал Манафорт. Согласно признанию одного из собеседников агентства, Манафорт и Дерипаска поддерживали деловые отношения по крайней мере до 2009 года.

В своем заявлении AP Манафорт подтвердил, что он работал на Дерипаску в разных странах.

- Я работал с Олегом Дерипаской почти десять лет назад, представляя его как в бизнесе, так и личных делах в странах, где у него были инвестиции, - сказал Манафорт. - Моя работа на Дерипаску не состояла в представлении политических интересов России.