Обнаружены жертвы крушения самолета ВС Мьянмы
В ходе спасательной операции в районе крушения самолета Shaanxi Y-8 найдены тела четырех человек – двух взрослых и двух детей.
Кроме того, обнаружены несколько спасательных жилетов, предметы багажа и фрагменты самого лайнера, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Транспортный самолет Вооруженных сил Мьянмы потерпел аварию 7 июня. По неизвестным пока причинам он рухнул в море. На его борту, согласно уточненным данным находились 122 человека, в числе которых 15 детей.
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