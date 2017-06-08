Обнаружены жертвы крушения самолета ВС Мьянмы

В ходе спасательной операции в районе крушения самолета Shaanxi Y-8 найдены тела четырех человек – двух взрослых и двух детей.

Кроме того, обнаружены несколько спасательных жилетов, предметы багажа и фрагменты самого лайнера, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Транспортный самолет Вооруженных сил Мьянмы потерпел аварию 7 июня. По неизвестным пока причинам он рухнул в море. На его борту, согласно уточненным данным находились 122 человека, в числе которых 15 детей.