Обнаружены уже 80 жертв авиакатастрофы и крупные фрагменты фюзеляжа Ту-154
Водолазам МЧС удалось обнаружить останки 80 жертв авиакатастрофы Ту-154 Министерства обороны РФ и крупные фрагменты фюзеляжа самолета.
- На текущий момент подняты на поверхность останки порядка 80 человек, - сказал «Интерфаксу» источник в оперативном штабе.
По словам собеседника агентства, члены поискового отряда также обнаружили на дне крупные фрагменты фюзеляжа потерпевшего крушение лайнера и его правый двигатель.
Агентство не располагает официальным подтверждением данной информации.
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