Обнаружены уже 80 жертв авиакатастрофы и крупные фрагменты фюзеляжа Ту-154

Водолазам МЧС удалось обнаружить останки 80 жертв авиакатастрофы Ту-154 Министерства обороны РФ и крупные фрагменты фюзеляжа самолета.

- На текущий момент подняты на поверхность останки порядка 80 человек, - сказал «Интерфаксу» источник в оперативном штабе.

По словам собеседника агентства, члены поискового отряда также обнаружили на дне крупные фрагменты фюзеляжа потерпевшего крушение лайнера и его правый двигатель.

Агентство не располагает официальным подтверждением данной информации.