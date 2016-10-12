Обнаружено тело одного из трех пропавших в Охотском море жителей Камчатки
Обнаружено тело одного из трех жителей села Усть-Хайрюзова Тигильского района Камчатского края, две недели назад ушедших в Охотское море на лодке.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УМВД по региону.
- Три парня 94-го, 89-го и 90-го годов рождения еще 29 сентября отправились из северного села на моторной лодке к охотничьему домику, чтобы забрать оттуда оборудование, и пропали. 10 октября родственники молодых людей написали в полицию заявление об их пропаже, - сказал представитель УМВД.
Тело удалось найти на прибрежной полосе Охотского моря в 25 км от Усть-Хайрюзова. Труп был сильно объеден хищниками.
Следователи проводят проверку по данному факту.
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