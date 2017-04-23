Обнаруженную во время субботника мину обезвредили в Подмосковье

В Подольске во время общеобластного субботника была найдена мина времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», боеприпас нашли в лесопарке «Елочки». Территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Приехавшие на место саперы обезвредили мину. После этого вся площадь лесопарка была проверена на предмет обнаружения других опасных находок.

Ранее на северо-востоке Москвы в ходе проведения земляных работ была найдена мина времен ВОВ.