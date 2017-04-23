Обнаруженную во время субботника мину обезвредили в Подмосковье
В Подольске во время общеобластного субботника была найдена мина времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», боеприпас нашли в лесопарке «Елочки». Территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов.
Приехавшие на место саперы обезвредили мину. После этого вся площадь лесопарка была проверена на предмет обнаружения других опасных находок.
Ранее на северо-востоке Москвы в ходе проведения земляных работ была найдена мина времен ВОВ.
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