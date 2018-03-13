Обнаружена связь между температурой тела и ожирением

Одной из причин появления лишнего веса может быть нарушением работы генов, управляющих температурой тела.

К такому выводу пришли испанские ученые из университета Сантьяго-де-Компостеа, проведя эксперимент с участием лабораторных грызунов.

В частности они удалили у мышей ген TRPM8, который отвечает за реакцию на холод. Вместо ожидаемой потери чувствительности к холоду и перегреву при высоких температурах, грызуны стали испытывать при низких температурах бессонницу и пытались ее заесть, совершая гораздо больше обычного подходов к кормушкам. При том организм грызунов использовал для разогрева питательные вещества, попадавшие в кровь вскоре после кормления, и практически никак не задействовал имеющиеся жировые запасы.

В результате подопытные животные начали набирать вес. Причем, это произошло не сразу, а по прошествии примерно 23 недель с момента начала эксперимента. По человеческим меркам это соответствует позднему подростковому периоду.

Ученые полагают, что подобное может происходить и с людьми, поскольку у нас и у грызунов гены и рецепторы, ответственные за распознавание холода и реакцию на него, устроены примерно одинаково, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

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