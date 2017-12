Обнаружен центр никотиновой зависимости в мозге

Изменения в работе клеток среднего мозга приводит развитию вредной привычки. К такому выводу пришли ученые из Кита и США.

Специалисты отмечают, что никотин оказывает воздействие на рецепторы мозга, ответственные за выделение «гормонов радости». Проводя опыты на грызунах, они обнаружили в межпузырном ядре среднего мозга нейроны, функции которых менялись в результате из-за постоянного воздействия никотина.

Ученые пояснили, что от развития никотиновой зависимости защищает взаимодейтвие межпузырного ядра и медиальной оболочки, в результате которого вырабатывается пониженная доза «гормонов радости». Упомянутые клетки при постоянном воздействии никотина блокируют данный эффект, что и приводит к развитию зависимости. Путем экспериментов также было установлено, что «приглушение» указанных клеток устраняет зависимость.

Исследователи полагают, что мозг человека реагирует на воздействие никотина аналогичным образом. Результаты опытов опубликованы изданием Proceedings of the National Academy of Sciences.