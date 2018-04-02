Обнаружен штамм устойчивой к антибиотикам гонореи
Британские медики обнаружили новый штамм гонореи, устойчивой к комплексной терапии антибиотиками.
Пациента, обратившегося к медикам для лечения гонореи, не смогли вылечить по стандартной схеме, используемой при данном заболевании.
Тогда было принято решение начать лечение мощными антибиотиками, однако и они не подействовали так, как было запланировано.
Пациент с этим штаммом супергонореи, скорее всего, заразился во время поездки в Юго-Восточную Азию, после чего уже в Великобритании он вступал в половые связи с женщинами.
В настоящее время Минздрав Великобритании пытается не дать заразе распространиться, сообщает «Федерал пресс».
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