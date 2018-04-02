Обнаружен штамм устойчивой к антибиотикам гонореи

Британские медики обнаружили новый штамм гонореи, устойчивой к комплексной терапии антибиотиками.

Пациента, обратившегося к медикам для лечения гонореи, не смогли вылечить по стандартной схеме, используемой при данном заболевании.

Тогда было принято решение начать лечение мощными антибиотиками, однако и они не подействовали так, как было запланировано.

Пациент с этим штаммом супергонореи, скорее всего, заразился во время поездки в Юго-Восточную Азию, после чего уже в Великобритании он вступал в половые связи с женщинами.

В настоящее время Минздрав Великобритании пытается не дать заразе распространиться, сообщает «Федерал пресс».