Обнаружен самый древний многоклеточный организм
Палеонтологи из южной Африки считают, что самыми древними существами на Земле являются грибы. В глубинах океана ученые обнаружили окаменелые останки многоклеточного организма, жившего в океане около 2,4 млрд лет назад, который по мнению специалистов является грибом.
Ранее иследователи считали, что грибы зародились или на суше, или в пресной воде. Однако сейчас ученые склонны считать, что местом рождения может быть и морская вода, - сообщают «РИА Новости».
Пока ученые не могут достоверно сказать, являлся ли древний гриб предком современных грибов.
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