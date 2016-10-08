Обнародована запись с непристойными высказываниями Трампа о женщинах

Американская газета The Washington Post опубликовала видеозапись, на которой кандидат в президенты США Дональд Трамп обсуждает свои отношения с женщинами в непристойной форме.

Разговор состоялся еще 11 лет назад перед съемкой сериала «Дни нашей жизни». В мыльной опере Трамп должен был появиться в камео. Большая часть видеоряда - это движущийся автобус с логотипом Access to Hollywood. Звук был снят с микрофона, закрепленного на одежде Трампа.

Кандидат в президенты отмечал, что пытался переспать с замужней женщиной. Кроме того, он отметил, что может легко начать целовать женщину и трогать ее там, где захочет.

Будущий кандидат в президенты рассказывает, как пытался переспать с замужней женщиной. Также он делится деталями своих отношений с противоположным полом. Например, замечает, что ему ничего не стоит начать целовать женщину, после чего он может трогать ее, где захочет.