ФБР обнародовало компрометирующие Билла Клинтона документы

Дело 15-летней давности, открытое в 2001 и закрытое в 2005 году, посвященное расследованию деятельности бывшего президента США Билла Клинтона, обнародовано Федеральным бюро расследований.

На 129 страницах лишь некоторые абзацы оставлены нетронутыми, большая часть текста же закрашена. Речь идет о помиловании Клинтоном Марка Рича, которого обвиняли в уклонении от налогов и незаконных сделках с Ираном во время кризиса с заложниками 1979-1981 годов.

Из документа следует, что ФБР предполагало на момент начала расследования, что действия Клинтона могли быть незаконными.

«Похоже, что требующиеся стандарты и процедуры помилования не соблюдались», — цитирует текст документа РИА «Новости».

Клинтон помиловал Рича 20 января 2001 года, за несколько часов до истечения срока своих президентских полномочий. Критики Клинтона заявляли, что дочь Рича пожертвовала более миллиона долларов Демократической партии, в том числе более 100 тысяч на кампанию экс-первой леди Хиллари Клинтон по выборам в сенат и 450 тысяч на президентскую библиотеку Билла Клинтона. Дело расследовал прокурор Джеймс Коми, ныне директор ФБР, который резко критиковал решение Клинтона помиловать Рича.

Появление этого документа в открытом доступе именно сейчас аналитики связывают с тем, что Коми вступил в жесткую конфронтацию с Хиллари Клинтон, являющейся кандидатом в президенты США от демократической партии.