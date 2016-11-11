В ДНР обнародовали результаты расследования обстрела Макеевки 27 октября

Оперативное командование Донецкой Народной Республики представило журналистам итоги расследования обстрела украинскими силовиками 27 октября кварталов Макеевки, в результате чего погибли мирные жители.

- Было проведено расследование по факту артиллерийского обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Макеевка 27 октября 2016 года, приведшее к гибели и ранению мирных жителей. По городу было выпущено восемь снарядов калибра 152 миллиметров и 32 снаряда калибра 122 миллиметра, — цитирует командующего оперативным штабом ДНР Эдуарда Басурина Донецкое агентство новостей.

Установлено, что огонь по Макеевке велся с позиций 55 отдельной артиллерийской бригады и 58 отдельной мотопехотной бригады, которые находятся в районах Авдеевки и близлежащего села Крутая Балка. В командовании не исключают причастность к обстрелу и боевиков 72 отдельной механизированной бригады, прибывших под Авдеевку на ротацию.

Басурин подчеркнул также, что запрещенное Минским договоренностями тяжелое вооружение по-прежнему остается на позициях ВСУ.

- В этой связи нами было подготовлено и передано в миссию ОБСЕ письмо с просьбой зафиксировать наличие вблизи линии боевого соприкосновения неучтенного на площадках отвода запрещенного вооружения, — заявил он.

Вечером 27 октября украинские военные открыли огонь по жилым кварталам второго по величине города ДНР – Макеевки. Погибли трое мирных жителей, 10 человек получили ранения, среди них двое детей. ДНР экстренно созвала видеоконференцию участников Контактной группы. По ее итогам было принято решение создать рабочую подгруппу по расследованию происшествия.