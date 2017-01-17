В ДНР обнародовали имена давших команду стрелять по Горловке украинских офицеров

Командование ДНР назвало имена четырех офицеров Вооруженных сил Украины, отдавших приказ об обстреле 11 января 2017 года окраин Донецка, Горловки, Ясиноватой и южных сел республики.

Досье включает данные о командире 92 отдельной механизированной бригады ВСУ полковнике Викторе Николюке, командире 72 отдельной механизированной бригады полковнике Андрее Соколове, командире 53 отдельной механизированной бригады полковнике Александре Грузевиче, а также командире 36 отдельной бригады морской пехоты полковнике Дмитрии Делятицком, - сообщает Донецкое агентство новостей.

Установлено, что 11 января 2017 года перечисленные офицеры отдавали приказы на обстрелы населенных пунктов ДНР. Так, под огнем ВСУ тогда оказались горловские поселки Зайцево, Озеряновка, Нижнеторецое, Михайловка и Доломитное, Ясиноватая и ее поселки Жабичево, Васильевка, Крутая Балка и село Спартак, южные села Саханка и Ленинское, а также донецкие поселки Александровка, Трудовские и территория бывшего столичного аэропорта.

Всего за 11 января командованием ДНР зафиксировано 911 нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ. В ДНР считают, что действия украинских командиров являются военными преступлениями.