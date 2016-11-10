ФСБ обнародовала видеозапись задержания украинских диверсантов в Севастополе

На видеозаписи, сделанной оперативниками Федеральной службой безопасности РФ, запечатлены кадры задержания трех украинских диверсантов, планировавших совершение террористических актов в Севастополе.

Один из подозреваемых был задержан на улице сотрудниками ФСБ. После этого его в наручниках доставили в квартиру, в которой он проживал, где были обнаружены оружие, чистые листы бумаги формата А4 с печатями воинской части А0235 Министерства обороны Украины, - сообщает ТАСС.

В той же квартире обнаружены шевроны воинских частей Украины, офицерские погоны, визитка радикальной националистической организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация), а также комплекты камуфляжной одежды.

На видео запечатлено также, как сотрудники ФСБ извлекают из тайника, оборудованного в земле, предположительно, упаковки взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе трех членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавших совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым.

Все трое украинских военнослужащих арестованы решением Ленинского районного суда. По сообщению ряда СМИ, они дали признательные показания.

На Украине факт принадлежности диверсантов к ГУР Министерства обороны отрицают.

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