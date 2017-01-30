РЕН ТВ обнародовал фото надругавшегося над обгоревшей пациенткой подольского врача

Вопиющий случай насилия со стороны врача-анестезиолога Подольской больницы, который воспользовался беспомощным положением 43-летней пациентки, доставленной в реанимацию с ожогами 40 процентов кожи, вызвал возмущение в сети.

Фото предполагаемого врача-насильника опубликовал на своем сайте телеканал РЕН ТВ.

По данным следователей, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был на суточном дежурстве в отделении реанимации ГБУЗ МО Подольская городская больница № 2.

«Воспользовавшись беспомощным состоянием 43-летней пациентки, которая оказалась в отделении с декабря прошлого года после аварии, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», - говорится в протоколе.

Женщина не могла сопротивляться из-за физической слабости. В настоящий момент подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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