РЕН ТВ обнародовал фото надругавшегося над обгоревшей пациенткой подольского врача
Вопиющий случай насилия со стороны врача-анестезиолога Подольской больницы, который воспользовался беспомощным положением 43-летней пациентки, доставленной в реанимацию с ожогами 40 процентов кожи, вызвал возмущение в сети.
Фото предполагаемого врача-насильника опубликовал на своем сайте телеканал РЕН ТВ.
По данным следователей, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был на суточном дежурстве в отделении реанимации ГБУЗ МО Подольская городская больница № 2.
«Воспользовавшись беспомощным состоянием 43-летней пациентки, которая оказалась в отделении с декабря прошлого года после аварии, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», - говорится в протоколе.
Женщина не могла сопротивляться из-за физической слабости. В настоящий момент подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии