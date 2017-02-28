Обманувший банк на 270 млн рублей мошенник осужден на 4,5 года

Таганский районный суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы мужчину, сумевшего обманным способом получить в банке кредит на 270 миллионов рублей.

По данным следствия, мошенник взял кредит еще в 2012 году. Он со своими подельниками сумел обмануть службу безопасности банка, представив поддельные документы о финансовом состоянии компании, в которой работал. Возвращать средства он не собирался.

Мужчина был задержан в 2014 году и до суда находился под домашним арестом.

Наказание осужденный будет отбывать в колонии общего режима, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.