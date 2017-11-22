США обложили пошлинами металлургию завода России
США ввели антидемпинговые пошлины на стальную катанку из России, Беларуси и ОАЭ.
Пошлина на российскую катанку, поставляемую Абинским электрометаллургическим заводом (Краснодарский край) и «НЛМК-Урал» составила 756,93%.
Представители завода заявили, что данные пошлины их не пугают, так как рынок США не является значимым для поставок катанки.
Для белорусской катанки из углеродистой и легированной стали временная пошлина составляет 280,02%, для катанки, импортируемой из ОАЭ - 84,1% сообщает Interfax.
Следующая новость В Челябинской области сняли карантин по опасной болезни
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии