США обложили пошлинами металлургию завода России

США ввели антидемпинговые пошлины на стальную катанку из России, Беларуси и ОАЭ.

Пошлина на российскую катанку, поставляемую Абинским электрометаллургическим заводом (Краснодарский край) и «НЛМК-Урал» составила 756,93%.

Представители завода заявили, что данные пошлины их не пугают, так как рынок США не является значимым для поставок катанки.

Для белорусской катанки из углеродистой и легированной стали временная пошлина составляет 280,02%, для катанки, импортируемой из ОАЭ - 84,1% сообщает Interfax.

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