Облицовка лондонского небоскреба сработала как дымоход

По мнению экспертов, быстрому распространению огня в лондонском жилом небоскребе Grenfell Tower способствовала облицовка.

Один из специалистов пояснил изданию The Telegraf, что облицовка, о которой идет речь, выполняется из пластиковых или металлических элементов. Она улучшает внешний вид и служит защитой от непогоды.

Однако есть один нюанс – при монтаже между облицовкой и стенами здания всегда остается некоторый зазор для стекания воды во время дождя. Во время пожара эта полость выполнила функцию дымохода – она вытягивала горячий воздух, что способствовало более сильному разгоранию пламени.

Пожар в небоскребе произошел в ночь на 14 июня. Согласно последним данным. Его жертвами стали 17 человек. Еще около 80 пострадали. Из них 17 находятся в критическом состоянии.

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