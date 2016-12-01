Обладающий компроматом на Порошенко депутат надеется на следователей из США

Погрязшая в коррупции Украина не в состоянии провести объективное расследование и наказать преступников, это могут сделать только американские правоохранительные органы. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Онищенко.

Онищенко ранее покинул страну и передал в следственные органы США материалы, компрометирующие президента Украины Петра Порошенко.

Как рассказал народный избранник, он два года записывал приватные беседы с участием Порошенко на встроенный в часы диктофон, и слушатели этих записей узнают «много интересного» о «любви» гаранта конституции к своей родине и народу.

«Как только я начал озвучивать конкретные факты коррупции в высших эшелонах власти Украины – включается моментально заезженная пластинка о «русском следе». Я говорю – вы деньги платите за голосование, а в ответ – чего его слушать, он же работает на русские спецслужбы. Я говорю – у меня записи, счета, документация имеется, а в ответ – это все спецоперация РФ», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Онищенко в социальной сети Facebook.

Депутат Рады назвал смешными обвинения со стороны Службы безопасности Украины в государственной измене и назвал то, что творится сейчас в его стране «средневековьем в центре Европы».

«Но ничего, будут силы – переживем и эти смутные времена. Надеюсь также на помощь следователей из США, которые помогут нашей зарвавшейся в своем беспределе власти нащупать потерянные берега», — заявил Онищенко.

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