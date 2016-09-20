Обладателя «Золотого мяча» будут выбирать только представители СМИ

Обладателя «Золотого мяча» (приз лучшему футболисту мира) будут определять только представителя СМИ.

Об этом говорится на сайте французского журнала France Football.

Сейчас издание будет включать 30 номинантов на эту премию. При этом будет отменен промежуточный этап - представление шорт-листа из трех футболистов.

Обладатель приза и полный рейтинг футболистов будет объявляться до конца календарного года.

В 2010 году журнал и ФИФА заключили пятилетний контракт, по которому «Золотой мяч» вручался федерацией путем голосования тренеров и капитанов сборных, а также журналистов. Сейчас журнал прекратил сотрудничество с ФИФА.