РПЦ обладает доказательствами «чудесности» Благодатного огня

Русская православная церковь обладает научными доказательствами, подтверждающими «чудесность» возникновения Благодатного огня в Храме Господня, заявил академик общественной организации «Российская академия естественных наук» Павел Флоренский.

Так он прокомментировал недавний скандал с подозрениями в фальсификации возгорания Благодатного огня.

«Мы послали туда в составе одной из делегаций физика АндреяВолкова, он пронес приборы в храм Гроба Господня и замерял частоты электромагнитного излучения. Он установил, что в момент возгорания огня происходит мощный низкочастотный электроразряд», – пояснил Флоренский.

Ранее священник Самуил Агоян из армянской патриархии заявил, что неоднократно видел, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, сообщает «Федерал пресс».