ФСБ обезвредила более двух десятков террористов

В течение нескольких дней сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в регионах России обезврежены 26 террористов.

Антитеррористическая операция проводилась Дагестане, Ставрополье, Татарстане, а также Омской и Ульяновской областях в период с 21 по 24 апреля.

В ее ходе силовики ликвидировали 12 террористов и еще 14 задержали, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства.