ФСБ обезвредила более двух десятков террористов
В течение нескольких дней сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в регионах России обезврежены 26 террористов.
Антитеррористическая операция проводилась Дагестане, Ставрополье, Татарстане, а также Омской и Ульяновской областях в период с 21 по 24 апреля.
В ее ходе силовики ликвидировали 12 террористов и еще 14 задержали, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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