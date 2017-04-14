Обезжиренное молоко снижает риск развития депрессии

Японские ученые установили, что регулярное потребление обезжиренных молочных продуктов снижает возможность развития депрессии.

К таким выводам эксперты смогли прийти на основе анализа пищевых привычек тысячи респондентов. Перед исследованием ученые диагностировали добровольцев на предмет наличия депрессии. У трети всех участников она была обнаружена, - сообщает «ФАН».

После рассмотрения пищевых пристрастий исследователи установили, что люди без депрессии регулярно едят обезжиренные молочные продукты. Достаточно всего раз в неделю есть обезжиренное молоко, творог или йогурт, чтобы быть не в угнетенном состоянии.