Обезжиренное молоко снижает риск развития депрессии
Японские ученые установили, что регулярное потребление обезжиренных молочных продуктов снижает возможность развития депрессии.
К таким выводам эксперты смогли прийти на основе анализа пищевых привычек тысячи респондентов. Перед исследованием ученые диагностировали добровольцев на предмет наличия депрессии. У трети всех участников она была обнаружена, - сообщает «ФАН».
После рассмотрения пищевых пристрастий исследователи установили, что люди без депрессии регулярно едят обезжиренные молочные продукты. Достаточно всего раз в неделю есть обезжиренное молоко, творог или йогурт, чтобы быть не в угнетенном состоянии.
Следующая новость В ЛДПР предложили добавить россиянам выходной
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии