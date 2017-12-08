Обезболивающие могут довести до ожирения

Длительный прием обезболивающих препаратов может привести к лишнему весу и другим проблемам со здоровьем.

К такому выводу пришли ученые из университета Ньюкасла, исследовав побочное действие габапентина, прегабалина и ряда опиоидов.

Специалисты провели эксперимент, участники которого были разделены на две группы. Одни принимали кардиопрепараты, а вторые сочетали их с обезболивающими. В результате у пациенты второй группы в 95% случаев отмечалось появление ожирения, в 63% – развитие гипертонии. Кроме того, у многих развилась бессонница, сообщает издание Medical Xpress.