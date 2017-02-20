На обеспечение безопасности моста в Крым выделят 4,5 млрд рублей

Управление ведомственной охраны Минтранса России и Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» заключили госконтракт на выполнение работ по обеспечению безопасности керченского моста.

В соответствии с документом, управление Минтранса должно будет разработать и реализовать меры по оснащению моста инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности на период его строительства и эксплуатации.

Наряду с этим должна быть обеспечена защищенность объекта от террористических атак.

Предельная стоимость реализации контракта составляет 4,5 миллиарда рублей. Эти средства будут выделены в рамках федеральных программ по развитию Крыма и Севастополя, передает РИА ФедералПресс.