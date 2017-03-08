Обаму разозлили обвинения Трампа

Бывший президент США Барак Обама пришел в ярость из-за обвинений в свой адрес со стороны действующего главы государства Дональда Трампа.

Он расценил слова миллиардера об организации прослушки в здании Trump Tower в Нью-Йорке накануне победы его на выборах как в высшей степени оскорбительные. Вместе с тем Обама не собирается публично отвечать на каждый выпад Трампа, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Официальный представитель бывшего главы государства Кевин Льюис заявил, что ни сам Обама, ни кто-либо из его администрации не отдавали приказа о слежке. Любые утверждения об обратном не соответствуют действительности, подчеркнул он.