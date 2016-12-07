Обаму попросили провести брифинг на тему «российских хакеров»

Ряд американских конгрессменов попросили президента США Барака Обаму о проведении закрытого брифинга, посвященного «российским хакерам», чья деятельность якобы повлияла на исход выборов.

Члены Палаты представителей настаивают на получении подробностей, связанных с вмешательством хакеров в компьютерные системы политических организаций США, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на Twitter сенатора Стэни Хойера.

Кроме того, они требуют пояснений по публикациям в WikiLeaks и распространению ложных новостей с целью введения в заблуждение избирателей. По мнению конгрессменов, брифинг поможет им разобраться в ситуации и дать «правильный ответ».