Обаму попросили объяснить решение о снятии санкций с двух иранских банков

Президент США Барак Обама должен объяснить, почему снятие санкций с иранских банков Sepah и Sepah International, введенных в 2007 году в связи с их причастностью к программе разработки баллистических ракет, совпало по времени с освобождением американских граждан, удерживавшихся Тегераном.

С таким заявлением выступил спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан, - сообщает ТАСС.

- Эта история вызывает все большую тревогу с каждым днем. Теперь выяснилось, что в тот же день, когда американские заложники в Иране были освобождены, администрация не только согласилась заплатить 1,7 миллиарда долларов наличными в качестве выкупа, но она также нарушила ключевое условие ядерной сделки путем преждевременного снятия санкций, связанных с разработкой баллистических ракет, - подчеркнул Райан, уточнив, что администрации президента США следует «немедленно объясниться перед народом».

Ранее Белый дом категорически отрицал факт выплаты выкупа за освобождение четверых американцев из иранских тюрем, называя транш в 1,7 миллиарда долларов возвращением Тегерану долга за оружие, приобретенное еще в 1979 году, но так и не поставленное американцами в Иран в связи со свержением шаха.

Ранее сообщалось, что в январе 2016 года Иран и США достигли договоренности об обмене пятерых американских граждан на семерых граждан Ирана, находившихся в заключении в США.