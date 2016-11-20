Обаме порекомендовали уволить главу АНБ из-за визита к Трампу

Глава Пентагона Эштон Картер и директор Национальной разведки Джеймс Клэппер порекомендовали действующему президенту США Бараку Обаме отправить в отставку главу Агентства национальной безопасности (АНБ) Майкла Роджерса.

По данным The Washington Post, рекомендации были направлены Обаме еще в прошлом месяце. Недовольство глав ведомств было вызвано рядом промахов, допущенных АНБ. Последней же каплей стал визит Роджерса к избранному президентом США Дональду Трампу без ведома вышестоящего руководства.

По сведениям издания, Трамп рассматривает кандидатуру Роджерса в качестве нового главы нацразведки, вместо Клэппера. Тот, в свою очередь, некоторое время назад объявил о намерении уйти в отставку.