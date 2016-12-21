Обама звонил в Путину по «красному телефону»

Действующий президент США Барак Обама перед президентскими выборами в стране позвонил главе РФ Владимиру Путину по «красному телефону» в связи с хакерскими атаками.

По данным западных СМИ, Обама просил Путина не вмешиваться в предвыборную кампанию в США.

Общаясь с российским президентом, Обама напомнил, что международное право, включая законы, касающиеся вооруженных конфликтов, распространяется в том числе и на действия в киберпространстве. Кроме того, он предупредил, что действия России будут рассматриваться в будущем исходя из этих стандартов.

Администрация действующего президента США подтвердила разговор лидеров двух стран по «красному телефону», сообщают «Народные новости».

«Красный телефон» - линия экстренной связи, которая ранее никогда не использовалась администрацией Белого дома.