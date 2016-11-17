Обама заявил о неопровержимых доказательствах причастности РФ к кибератакам США

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон располагает неопровержимыми доказательствами причастности России к хакерским атакам американских госучреждений.

- У нас есть явные доказательства по этому поводу, - цитирует Обаму РИА «Новости».

При этом американский лидер не уточнил, что это за доказательства, но заявил, что такое поведение Москвы «не является новостью».

Ранее официальные представители США заявляли, что российские хакеры вмешивались в избирательную кампанию и осуществляли атаки на электронные ресурсы Демократической партии, однако не предоставляли при этом никаких доказательств.