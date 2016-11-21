Обама запретил добывать нефть в районе Аляски
Действующий президент США Барак Обама одобрил запрет на геологоразведку и добычу нефти у берегов Аляски – в морях Бофорта и Чукотском.
Запрет будет действовать до 2023 года, после чего возможно его продление. Ввод моратория объясняется угрозой для экологии региона, сообщает OAne.ws.
Ряд экспертов полагают, что запрет связан с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. В ходе своей предвыборной кампании он заявлял о намерении отменить ограничения на разведку нефти в регионах федерального значения и тем самым уменьшить зависимость Штатов от импортного сырья.
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