Обама запретил добывать нефть в районе Аляски

Действующий президент США Барак Обама одобрил запрет на геологоразведку и добычу нефти у берегов Аляски – в морях Бофорта и Чукотском.

Запрет будет действовать до 2023 года, после чего возможно его продление. Ввод моратория объясняется угрозой для экологии региона, сообщает OAne.ws.

Ряд экспертов полагают, что запрет связан с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. В ходе своей предвыборной кампании он заявлял о намерении отменить ограничения на разведку нефти в регионах федерального значения и тем самым уменьшить зависимость Штатов от импортного сырья.